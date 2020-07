Oeps, WhatsApp op de werklaptop: nep-zieke verliest baan

Wat gênant: collega’s en de baas van een vrouw konden meelezen met al haar WhatsApp-berichtjes. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Amsterdam - Een 29-jarige vrouw zal er enorm van balen dat ze ooit WhatsApp heeft gekoppeld aan een laptop van haar werk, het Hotel Not Hotel in Amsterdam. Haar baas kon al haar berichtjes meelezen, en kwam er zo achter dat ze maar deed alsof ze griep had om zo te kunnen solliciteren bij een ander bedrijf.