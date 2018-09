ICT neemt Strypes Bulgaria over

ICT betaalt 4,3 miljoen euro voor de onderneming, verder zal er nog een bedrag worden betaald naar aanleiding van de prestaties van Strypes in 2015. Volgens topman Jos Blejie zal er maximaal 5,3 miljoen euro worden betaald voor het bedrijf ,,als de prestaties bovenmatig zijn in 2015'', zo wist hij.

Strypes Bulgaria is een specialist in de ontwikkeling van embedded software en werd opgericht in 2008. Er werken meer dan vijftig mensen. Voor 2014 rekent het bedrijf op een winstgevende omzet van 4 miljoen euro.

Bestaande kasmiddelen

ICT verwacht de overname, die wordt betaald met bestaande kasmiddelen, voor het eind van het jaar af te ronden. Als onderdeel van de transactie krijgt ICT overigens ook een minderheidsbelang in Strypes Nederland, een technisch consultant op het vlak van vervoer, transport en infrastructuur. Daar werken zo'n dertig mensen.

Het minderheidsbelang in Strypes Nederland is 25 procent groot en was in bezit van Strypes Bulgaria, zo gaf Blejie aan tegen AFN. Hij voegde daaraan toe dat ICT de eerste gegadigde is voor het restbelang, maar hier niet eerder dan in 2017 gebruik van kan maken.