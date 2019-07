Nikkei lager door handelszorgen

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 0,3 procent lager op 21.469,18 punten. Telecomconcern SoftBank en retailbedrijf Fast Retailing, twee zwaargewichten in de index, zakten 2,4 en 0,6 procent.

De andere beurzen in de Aziatische regio gingen overwegend omlaag. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,3 procent. De Kospi in Seoul verloor 1 procent. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix zakte 1,7 procent. In Australië hield de All Ordinaries het hoofd boven water en eindigde 0,4 procent in de plus.