’Tweede noodpakket onvoldoende voor grotere familiebedrijven’

Het pakket is volgens VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer, een „puik staaltje werk” van dit kabinet. „Alleen het hart van het Nederlands bedrijfsleven -de grotere mkb- en familiebedrijven- kan niet uit de voeten met de te beperkte vaste lasten vergoeding. Hierdoor staat veel werkgelegenheid en zelfs de continuïteit van bedrijven op het spel die vaak al generaties in de familie zijn en in de kern gezond zijn”, schrijft De Boer.

Vergoeding

In de nieuwe TVL-regeling kunnen bedrijven voor hun vaste lasten een vergoeding krijgen tot maximaal 20.000 euro. Vooral veel grotere mkb-bedrijven in de door de overheid gesloten sectoren en hun toeleveranciers kunnen hier echter nauwelijks mee uit de voeten.

Voor de horeca hebben de werkgevers berekend dat voor bedrijven met twaalf of meer medewerkers, de regeling eigenlijk relatief weinig impact heeft en slechts een fractie van de vaste lasten dekt. „Terwijl bijna de helft van de werkgelegenheid zit bij ondernemingen met meer dan 12 man personeel. Hierdoor vallen veel midden- en grotere bedrijven buiten de boot en vrezen zij voor veel ontslagen en hun continuïteit nu de reserves uitgeput raken”, schrijven de werkgeversorganisaties in de brief.