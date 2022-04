Wat verdient... de koning?

Royals

Belgische probleem-prins Laurent krijgt boete: ’Waarom zou ik klagen?’

De Belgische prins Laurent heeft zich weer eens in de nesten gewerkt. De broer van koning Filip moest vrijdagochtend verantwoording afleggen bij de politierechter in Leuven voor het rijden in zijn oldtimer waarvan de keuring ruim zeven jaar verlopen was.