Problemen verwacht bij Duitse fabrikanten door lockdowns China

Door ANP/redactie DFT Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Duitse fabrikanten zetten zich schrap voor mogelijk grote problemen door haperingen in de toeleveringsketen door de lockdowns in China. Zo stapelen de ladingen zich op in ’s werelds drukste containerhaven in Shanghai als gevolg van de strikte coronamaatregelen. Eerder meldden havenexperts in gesprek met de Telegraaf dat ook in Nederland problemen ontstaan voor bedrijven, maar nog niet voor consumenten.