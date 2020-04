Amsterdam - De prijs van ruwe olie stijgt door in de aanloop naar een cruciaal overleg van oliekartel OPEC. Beleggers in olie hopen donderdag op een grote productiebeperking en OPEC-voorzitter Mohamed Arkab stelt dat Saoedi-Arabië en partners als Rusland een deal hebben om het aanbod met zeker tien miljoen vaten per dag te beperken. Analisten zijn sceptisch.