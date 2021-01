ING blijft huisbankier overheid na witwasschandaal

ING kwam uiteindelijk uit de bus als bank met de beste prijs-kwaliteitverhouding in de aanbestedingsprocedure, waarin ook Rabobank probeerde de overheid als klant binnen te slepen.

In opspraak

Die procedure werd opgezet omdat Hoekstra in 2019 niet automatisch het contract met ING als huisbankier wilde verlengen. De bank was in opspraak gekomen door een witwasschandaal, waarvoor het na een schikking uiteindelijk een boete van €775 miljoen moest betalen. Onlangs werd ook nog bekend dat toenmalig ING-topman Ralph Hamers toch nog vervolgd wordt voor zijn rol in de affaire, maar dat heeft geen invloed meer gehad op de door ING gewonnen aanbestedingsprocedure.

ING krijgt nu een contract voor vier jaar, met de mogelijkheid om voor nog eens vier jaar te verlengen. Rabobank krijgt een ’wachtkamerovereenkomst’. Als de overheid toch eerder van ING af wil, kan die bank de nieuwe huisbankier worden zonder een nieuwe aanbestedingsprocedure.

Hoekstra besloot eerder al het contract van de Belastingdienst met ING te verlengen, omdat de fiscus al genoeg veranderingen moet doorvoeren. De gemeente Amsterdam ruilde ING wel in voor Rabobank.

