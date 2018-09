Dekkingsgraad pensioenfonds PostNL omlaag

Het pensioenfonds wijst er op dat de rente in oktober verder daalde, waardoor de waarde van de pensioenverplichtingen steeg. Dit had een negatief effect op de dekkingsgraad. Het rendement op de beleggingen was positief in oktober. ,,Vooral de specifieke beleggingen die ingezet worden om het risico van een daling van de marktrente op te vangen leverden een positieve bijdrage. Doordat de marktrente daalde in oktober, droegen deze beleggingen positief bij'', aldus het fonds.

