In etalage geplaatste T-Mobile Nederland groeit flink

Door Bernard Vogelsang

Amsterdam - T-Mobile Nederland heeft in het tweede kwartaal geen last gehad van de aanstaande verkoop van de onderneming. Mede dankzij de heropening van winkels na de coronapandemie is het aantal mobiele klanten met 70.000 gegroeid. Dat is de sterkste groei voor de telecomaanbieder in anderhalf jaar.