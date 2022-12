Terugblik DFT-seminar: ’Tijd is rijp voor herstelbeweging bij Philips’

Volgens Bakker kan de koers van Philips na de afstraffing in het komende jaar een fel herstel laten zien. Hij houdt er rekening mee dat het zorgtechnologieconcern weer kan opveren naar 22-23 euro.

Een andere kooptip van Bakker is Aalberts. Hij wijst er op dat het aandeel van het industrieel conglomeraat weliswaar ’saai’is. maar dat een hervatting van de opgaanxde beweging in het verschiet ligt

Flow Traders

Jim Tehupuring (1Vermogensbeheer) ziet volgend jaar onder meer brood in Flow Traders dat werelwijd actief is als marketmaker op de effectenmarkten. Een andere beurstopper voor hem is online betalingsverwerker Adyen.

Koen Bender (Mercurius Vermogensbeheer) zoekt de tips voor volgend jaar wat verder weg. Taxidienst Uber behoort tot zijn favoriete aandelen mede vanwege de goede gang van zaken bij Uber Eats. Daarnaast geeft hij de voorkeur aan online retailreus Alibaba waar naar verwachting in het nieuwe jaar de zon weer aan de horizon komt. Bender benadrukt wel om het aandeel in de VS te kopen en niet in China.

