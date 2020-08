KLM maakt haast met reorganisatie

Amsterdam - KLM gaat volgende week met stoom en kokend water in zogeheten ’pressure-cooking’ sessies met personeel de reorganisatie voorbereiden. Ook starten er gesprekken met vakbonden en directie over het loonoffer en sociaal plan. Dat is nodig om aanspraak te maken op een deel van het leningenpakket van €3,4 miljard dat KLM door de coronacrisis heen moet loodsen.