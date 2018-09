UPS geeft tegenvallende winstprognose

United Parcel Service (UPS) gaf donderdag een tegenvallende prognose af voor de winst per aandeel in 2015. 's Werelds grootste pakketbezorger rekent op een resultaat van 5,45 tot 5,70 dollar. Het gemiddelde daarvan, 5,57 dollar, is lager dan de doorsnee raming van 27 door persbureau Bloomberg geraadpleegde analisten van 5,70 dollar.