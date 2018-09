Analisten zijn verdeeld

Enthousiast waren analisten niet over het derdekwartaalresultaat van Philips. Toch kwamen er nauwelijks adviesveranderingen. Bij de tien meest recente adviezen was de enige wijziging die van UBS, van 'kopen' tot 'houden'. De bank denkt dat 2015 'uitdagend' voor Philips wordt, vooral qua omzetgroei. UBS noemt het aandeel niet attractief genoeg om een hogere k/w voor te betalen dan de huidige en verlaagde niet alleen het advies, maar ook het koersdoel, van €25 naar €22. Barclays hield het aandeel op 'houden', met het koersdoel €23. De bank ziet meer perspectief bij Schneider, Atlas Copco, Legrand en Osram. Nadat Philips zijn voornemen tot splitsing bekend had gemaakt, steeg het aandeel met circa 5%, maar die winst is teniet gedaan door de kwaliteit van de derdekwartaalcijfers, constateert J.P.Morgan. De bank ondersteunt het splitsingsplan, want dat creëert waarde voor aandeelhouders, maar de bank schrijft ook gefrustreerd te zijn door de voortdurende tegenwind in de ontwikkeling van het bedrijf en merkt op dat er een 'strakke bedrijfsvoering' nodig is om het beoogde halfjaarresultaat te halen. Gegeven de ervaringen op dit punt stelt J.P. Morgan zich terughoudend op. De bank schrijft dat het vertrouwen van beleggers, en dat van de bank zelf, weer op de proef gesteld is. Niettemin handhaaft J.P.Morgan het koopadvies voor Philips, met koersdoel €27. De aandelenwaardering op basis van het ebitaresultaat is namelijk gunstiger dan dat van de sectorgenoten, ook als rekening wordt gehouden met de wisselende prestaties in het verleden en de tijd die het duurt alvorens de splitsing gerealiseerd wordt. Bij meer analisten is de keuze voor Healthcare (Foto: Philips Communications) die de splitsing behelst, het doorslaggevende argument voor het koopadvies, zoals bij ING, dat wel het koersdoel verlaagde van €29 naar €28. Ook Goldman Sachs ('kopen') vindt dat Philips een hogere waardering (koersdoel €29,50; was €31) verdient vanwege de splitsing. Zie ook het meest recente advies van Beleggers Belangen over Philips (24 oktober)

