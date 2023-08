BP Nederland-baas Karen de Lathouder vertrekt naar Eneco

Zij begint als hoofd operaties en wordt lid van de raad van bestuur van Eneco.

Januari 2022 volgde De Lathouder in Rotterdam Ruben Beens op, die toen na vijf jaar bij BP vertrok. De Lathouder was tevens manager van de raffinaderij in Rotterdam, na die van Shell de grootste in Europa, en zal daar ook vertrekken.

De Lathouder, eerder werkzaam bij Shell, AkzoNobel en Orpic in Oman, zegt dat Eneco haar ’in staat stelt om mijn persoonlijke duurzaamheidsambities te vervolgen’.

De Lathouder zei in De Telegraaf bij haar aantreden voor ook een duurzame koers van het energiebedrijf in Nederland te willen gaan, ’maar we moeten niet ontkennen dat we een olie- en gasbedrijf zijn’. De raffinaderij zou rond 2035 evenwel CO2-neutraal moeten werken, deels door afvang van de uitstoot.

Volgens BP heeft De Lathouder als ceo van tweeduizend werknemers in Nederland, ’een waardevolle bijdrage geleverd aan het verduurzamen van de activiteiten’ van het concern in Nederland dat €5 miljard investeerde.

Corné Boot, sinds 2016 werkzaam bij BP Nederland, is volgens een verklaring donderdag sinds 1 augustus benoemd tot het nieuwe landenhoofd voor BP in Nederland. Dat doet hij naast zijn rol als hoofd communicatie en externe relaties voor Nederland, België en Frankrijk.

Olie gewild

BP Group-ceo Bernard Looney kondigde in februari aan eerder aan de plannen om de olie- en gasproductie in de komende jaren drastisch te verminderen, af te remmen. Het zou blijven investeren in duurzamere productie, maar de vraag naar die fossiele brandstoffen zou nog te groot zijn om ermee te stoppen, zo verwees Looney naar de energiecrisis en hoge olie- en gasprijzen.

In augustus vorig jaar, bij de opening van 66 van 1600 laadstations voor batterijauto’s, noemde De Lathouder het een goede stap, maar de totale energietransitie ’gaat niet snel genoeg’, stelde zij toen.

„BP is onderdeel van het probleem, maar neemt verantwoordelijkheid om overal betaalbare energie te leveren, met steeds minder uitstoot”, aldus de toen 44-jarige De Lathouder destijds.

’Bijzonder talent’

Zij combineerde haar werk af en toe met dat van sportinstructeur in de sportschool waar ze zelf in investeerde.

De Lathouder werd door managementmagazine MT/Sprout gevoegd bij de vijftig ’bijzondere talenten’ die ’de komende jaren de boardrooms van Nederland’ vernieuwen.

BP meldt donderdag verder dat Bernhard Niemeyer-Pilgrim is toegevoegd als vice president voor het grote raffinagecomplex in Rotterdam. Hij werkte eerder bij de raffinaderij in Lingen en meer recent als bestuurder betrokken bij activiteiten in onder andere raffinage, terminals en pijpleidingen.