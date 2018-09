The Wall Street Journal Deutschland stopt

Begin 2012 werd begonnen met The Wall Street Journal Deutschland. Ook de Turkstalige versie van de zakenkrant zal ophouden te bestaan. Volgens Dow Jones worden de activiteiten in Duitsland en Turkije niet tot de kernactiviteiten gerekend en wil het bedrijf zich op andere zaken concentreren. De hoofdredacteur van The Wall Street Journal Deutschland liet weten zeer bedroefd te zijn over het besluit.

In de Verenigde Staten komt een einde aan de radiodienst van The Wall Street Journal en de zondagsbijlagen voor partnerkranten.