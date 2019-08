Eurocommercial weerstaat handelskift en gele hesjes

Lewis wijst er daarbij op dat de vastgoedwaarderingen stabiel zijn en het dividend wordt opgevoerd. De balans is sterk, zo zei hij ook. Afgelopen jaar zette Eurocommercial een resultaat per aandeel in de boeken van 2,42 euro. Het directe beleggingsresultaat dikte met 3,9 procent aan tot 120,2 miljoen euro en de netto-vastgoedinkomsten bedroegen 178,6 miljoen euro. De vergelijkbare huurgroei steeg met 2,1 procent, vooral door indexatie en vernieuwingen van contracten.

Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde Eurocommercial is actief in België, Frankrijk, Italië en Zweden. Eurocommercial stelt een dividend voor van 2,18 euro per aandeel. Bij de komende aandeelhoudersvergadering op 5 november wil Eurocommercial verder Karin Laglas, topvrouw van woningcorporatie Ymere, benoemen als commissaris voor een periode van vijf jaar.