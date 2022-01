Premium Het beste van De Telegraaf

Huiseigenaar meldt scheuren te laat aan verzekeraar, €13.000 schade niet meer gedekt

Dave Krajenbrink

Amsterdam - Een man die scheuren in zijn huis zag ontstaan had meteen bij zijn verzekeraar aan de bel moeten trekken, ook al drukte zijn aannemer hem op het hart dat het ’maar krimpscheuren’ waren. Nu wachtte de man zeven jaar met zijn verzekeringsclaim en daarmee is de vordering van bijna €13.000 verjaard.