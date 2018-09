Philips rondt intrekking aandelen af

De intrekking maakt deel van een aandeleninkoopprogramma van 1,5 miljard aandelen dat in oktober vorig jaar werd gestart. Dat programma wordt uitgevoerd over een periode van twee tot drie jaar. De ingetrokken aandelen werden teruggekocht van 21 oktober 2013 tot en met 31 oktober 2014. De gemiddelde terugkoopprijs was 24,41 euro per aandeel.

Philips bezit nu 1,91 procent van de eigen uitgegeven aandelen. Het aantal uitgegeven aandelen bedraagt momenteel 934.819.413 aandelen.