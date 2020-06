Amsterdam in ’derde Gouden Eeuw’

Het was in ieder geval een tropische dinerdiscussie in de voormalige Diamantbeurs dat na de renovatie door vastgoedinvesteerders Willem Sijthoff en Cor van Zadelhoff werd omgedoopt in Capital C. Presentator en schrijver Jeroen Smit omschreef enthousiast de 30 aanwezigen als de „elite van Amsterdam”. Onder de gasten ook prins Constantijn van Techleap die constateerde nu snel veranderingen in bij voorbeeld het onderwijs door te voeren voordat „we vastlopen in het moeras van koepelorganisaties.” Maar ook diverse andere moderne ondernemers zoals Ali Niknam van internetbank Bunq, architect Ben van Berkel en Joris Beckers van Picnic.

V.l.n.r. directeur Nicolas Bartholomeeusen van AB Inbev Nederland, cateraar Tobias Overgoor van Famous Flavours en Joris Beckers van Picnic.

Blijkbaar was zo’n gesprek hard nodig, want „iedere genodigde bevestigde binnen 24 uur”, zei Sijthoff. De 82-jarige Van Zadelhoff was afwezig. Hij zit sinds de corona-uitbraak vast in zijn schitterende 2000 m2 grote appartement in Cannes, waar hij nu elke dag in zee zwemt om in conditie te blijven.

V.l.n.r. directeur Melle Eijckelhoff van uitgever Alex van Groningen, planoloog Zef Hemel, centrumvoorzitter Mascha ten Bruggencate, directeur Geerte Udo van Amsterdam Partners, hoofdredacteur Eric de Kluis van Binnenlands Bestuur en economisch onderzoeker Bert Tieben.

De officiële naam was het Samuel Sarphati Dinner. En niet zo maar een diner van ceo’s maar een inhoudelijk diner. De reden om het diner de naam mee te geven van de Amsterdamse huisarts Samuel Sarphati is gelegen in de enorme invloed die hij heeft gehad op de ontwikkeling van Amsterdam. Van 1850 tot circa 1910 stond een nieuwe elite van ondernemers op, die het initiatief tot de bouw van het Concertgebouw, het Stedelijk Museum, het Vondelpark en Theater Carré. Dit wordt ook wel de tweede Gouden Eeuw genoemd.

Ali Niknam van internetbank Bunq.

Deze huisarts zag de armoedige staat waar Amsterdam rond 1850 in verkeerde. De stad was in verval, de gezondheidszorg abominabel en was er sprake van extreme armoede. Om het tij te keren szorgde Sarphati voor afvoer van het huisvuil, werd op zijn initiatief het riool aangelegd en stichtte hij de eerste broodfabriek. Daarnaast zijn zijn belangrijkste wapenfeiten de bouw van het tegenwoordige Amstel Hotel (oorspronkelijke bedoeld als hét station van Amsterdam) en het Paleis voor de Volksvlijt, dat helaas in 1926 afbrandde. Postuum werd in 1885 het Sarphatipark voltooid.

Volgens planoloog Zef Hemel - hoogleraar aan de Wibautleerstoel - verkeert Amsterdam nu in de derde Gouden Eeuw. „Deze periode begon met de opening van het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum in 2103 en wordt gekenmerkt door de dominantie van de stadstaat versus de nationale staat en heeft de overheid afgedaan ten opzichte van het particulier initiatief”, zei Hemel. Economisch onderzoeker Bert Tieben meende dat de impact van corona op de Amsterdamse en regionale economie desastreus is met misschien wel 454.000 werklozen. Dus helemaal geen derde Gouden Eeuw.

Tieben: „De coronamaatregelen hebben een negatief effect van 2,3 miljard euro op de economie (in termen van toegevoegde waarde/bbp) voor elke maand dat de crisis voortduurt. In Groot- Amsterdam bedraagt deze schadepost voor het regionale bbp 1,7 miljard euro per maand. De Amsterdamse economie wordt relatief sterker geraakt door de coronacrisis dan de economie van Nederland als geheel. Dit komt door het relatief grote aandeel van sectoren zoals horeca, luchtvaart, hotels en de groothandel in de economie van Groot-Amsterdam.”

De Amsterdamse oud-wethouder Udo Kock meende dat de drie Gouden Eeuwen als kenmerk hadden dat „de luiken open waren en nieuwe mensen in de stad kwamen wonen.” Hij pleitte voor miljardeninvesteringen waarbij ondernemers de kar dienen te trekken, want „de gemeente is erg goed in mismanagement.”