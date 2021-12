Premium Het beste van De Telegraaf

UBS: ’Bol.com tot €7 miljard waard, maar pas op voor Amazon’

Ahold Delhaize wil Bol.com naar de beurs brengen. Ⓒ ANP / HH

Utrecht - De beursgang van het jaar in Amsterdam in 2022 moet die van Bol.com worden. Activistische belegger Elliott rekent zich alvast rijk over de beursgang van de webwinkel. Maar een nieuw rapport van zakenbank UBS tempert de verwachtingen.