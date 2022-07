Premium Het beste van De Telegraaf

Treuzelende bank moet belegger €2000 betalen

Als de bank sneller was geweest, waren de aandelen voor een hogere prijs verkocht. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Als je een aangetekende brief verstuurt, weet je zeker dat hij aankomt. Maar een beller is sneller. Een belegger die zijn bank wilde aansporen zijn portefeuille te verkopen, stuurde eerst een brief. De bank kwam echter pas in actie toen hij erachteraan belde. Te laat, oordeelt klachteninstituut Kifid nu.