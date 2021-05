’Beurzen hebben hun top nog niet bereikt’

Premium Financieel

Beursagenda: ’Hoge waarderingen en oplopende rente vormen gevaar in mei’

Na het cijfergeweld uit de Amerikaanse techhoek, ligt de focus in de eerste handelsweek van mei op de arbeidsmarkt in de VS. Ook krijgen beleggers een nieuwe stroom aan kwartaalcijfers te verwerken, waarbij in Amsterdam vooral de aandacht gaat naar de prestaties van ING.