Erfenis er te snel doorheen gejast: korting op bijstand terecht

Binnenland

Nieuwegeinse wegpiraat blijft in de cel

De 20-jarige Angelo D. uit Nieuwegein moet als het aan de rechtbank in Zutphen ligt nog even in zijn cel in Almelo blijven. De man ging op 4 maart van dit jaar met zijn auto en mogelijk onder invloed van cannabis zigzaggend over de snelweg A12 en de N224 rond Arnhem.