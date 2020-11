Belegger ziet het weer helemaal zitten

De AEX sloot 1,9% hoger op 543,9 punten en herstelde daarmee deels van een paar zwakke beursweken.

De AMX steeg 2% naar 791,5 punten. Op de overige Europese beurzen heerste er ook een opgewekte stemming. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen respectievelijk 1,4%, 2% en 2,1%.

Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index 1,5% en 0,4% hoger.

Meevallende cijfers over de industrie uit China, Europa en vooral de VS hielpen het sentiment. Beleggingsstrateeg Olaf van den Heuvel van Aegon Asset Management benadrukt dat de beurzen in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen altijd heel volatiel zijn. „We zagen dit vier jaar geleden ook. Dat de gehele markt vorige week zakte en niet alleen de bedrijven die sterk getroffen worden door de tweede golf aan coronabesmettingen, wijst erop dat de onzekerheid rond de verkiezingsuitslag een grotere drukkende factor was.”

Volgens Van den Heuvel maakt het niet zoveel uit wie de verkiezingen wint. „Het belangrijkste is dat er een duidelijke uitslag komt. Biden zal zich wat aardiger richting Europa en China opstellen, maar wel de belastingen verhogen. Eventuele hertellingen zorgen er niet alleen voor dat de onzekerheid langer duurt, maar ook dat het reddingsplan later komt en de economie zodoende verder wegzakt. Evenals de meeste grote andere vermogensbeheerders zijn wij overigens neutraal gepositioneerd richting de verkiezingen.”

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management benadrukt ook het belang van een duidelijke winnaar. „Hij kan dan snel met een steunpakket komen, zeker als de Senaat ook in handen van zijn partij komt. Het zou me overigens niets verbazen als Trump gaat winnen, hoewel de landelijke peilingen op een duidelijke overwinning van Biden wijzen.”

In de AEX eindigden de banken ING en ABN Amro met winsten van 5,8% respectievelijk 3,8% bovenin. Royal Dutch Shell zette het stevige herstel na de publicatie van het meevallende kwartaalbericht op donderdag voort met een winst van 4,8%.

Supermarktketen Ahold Delhaize, die woensdagochtend kwartaalcijfers publiceert, won 3,7%. Prosus klom 2,4%, na een koersdoelverhoging naar €120 door Deutsche Bank. De techinvesteerder meldde vorige week eigen aandelen te gaan inkopen.

Biotechnologiebedrijf Galapagos zakte 3,1%.

Unibail-Rodamco-Westfield verloor 1,9%. Het winkelvastgoedfonds waarschuwde dat de nieuwe maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, het resultaat kunnen raken in het vierde kwartaal. Het concern zag het in het derde kwartaal juist weer wat beter gaan, omdat in veel landen de coronarestricties werden verlicht.

In de AMX eindigde biotechnologiebedrijf Pharming met een winst van 7,6% aan kop, waarschijnlijk dankzij overnamespeculatie in reactie op het bod op branchegenoot Kiadis.

Corbion steeg 7%, na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers. Het speciaalchemiebedrijf handhaafde zijn verwachtingen voor heel dit jaar.

Air France KLM won 5%. Kennelijk gaan beleggers ervan uit dat KLM alsnog de volledige €3,4 miljard steun van de Nederlandse overheid krijgt. In het weekend gingen niet alle vakbonden akkoord met langere periodes van loonmatigingen.

Basic-Fit sloot 1,2% hoger, na eerder op de dag stevig lager te hebben gestaan. Het Nederlandse kabinet overwoog vanochtend nog om de sportscholen twee weken te sluiten, maar ziet daar naar verluidt vanaf.

PostNL verloor 6,2%, doordat de kwartaalcijfers minder sterk waren dan gedacht. Met de belangrijke feestdagenperiode voor de deur neemt de post- en pakketbezorger de nodige maatregelen om straks de drukte aan te kunnen. Volgens topvrouw Herna Verhagen zal PostNL eind dit jaar weer dividend uit gaan keren. Beleggers hadden echter meer verwacht van de kwartaalresultaten.

Op de lokale markt schoot Kiadis Pharma 249,4% omhoog naar €5,13. De Franse farmaceut Sanofi wil het biotechnologiebedrijf overnemen voor €5,45 per aandeel.

