ING topper op sterke beurs

Om twee uur stond de AEX 1,5% hoger op 541,7 punten. Daarmee liet de beursgraadmeter een aardig herstel zien na een paar zwakke beursweken.

De AMX steeg 1,6% naar 788,9 punten. Op de overige Europese beurzen heerste er ook een opgewekte stemming. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen respectievelijk 1,1%, 1,7% en 1,8%.

De indexfutures wezen erop dat de Amerikaanse beurzen om half vier 1,1% tot 1,6% hoger gaan openen.

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management ziet geen concrete aanleiding voor de mooie winsten. „Het helpt wel dat de inkoopmanagersindex uit China over de productie iets meeviel. Daar staat tegenover dat onder meer Engeland nieuwe lockdowns aankondigde. Het herstel van de beurzen gaat overigens evenals de terugval van vorige week met lage omzetten gepaard.”

Schutte kijkt vooral uit naar de Amerikaanse verkiezingen, waarvan de eerste uitslagen naar verwachting woensdagochtend naar buiten komen. „Hoewel de landelijke peilingen op een duidelijke overwinning van Biden wijzen, zou het me niets verbazen als Trump gaat winnen. Het belangrijkste is dat de winnaar snel met een steunpakket komt en dan helpt het dat de Senaat ook in handen van zijn partij komt.”

In de AEX ging ING met een plus van 4,1% aan kop. Royal Dutch Shell zette het stevige herstel na de publicatie van het meevallende kwartaalbericht op donderdag voort met een winst van 2,3%.

Supermarktconcern Ahold Delhaize en maaltijdenbestelbedrijf Just Eat Takeaway wonnen 2,9%. Prosus klom 2,7%, na een koersdoelverhoging naar €120 door Deutsche Bank. De techinvesteerder meldde vorige week eigen aandelen te gaan inkopen.

Unibail-Rodamco-Westfield was met een min van 2,7% de grootste daler. Het winkelvastgoedfonds waarschuwde dat de nieuwe maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, het resultaat kunnen raken in het vierde kwartaal. Het concern zag het in het derde kwartaal juist weer wat beter gaan, omdat in veel landen de coronarestricties werden verlicht.

Biotechnologiebedrijf Galapagos zakte 1,4%.

In de AMX ging biotechnologiebedrijf Pharming met een plus van 7,5% aan kop, waarschijnlijk dankzij overnamespeculatie in reactie op het bod op branchegenoot Kiadis.

Air France KLM won 5,8%. Kennelijk gaan beleggers ervan uit dat KLM alsnog de volledige €3,4 miljard steun van de Nederlandse overheid krijgt. In het weekend gingen niet alle vakbonden akkoord met langere periodes van loonmatigingen.

Corbion steeg 5,6%, na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers. Het speciaalchemiebedrijf handhaafde zijn verwachtingen voor heel dit jaar.

PostNL verloor 3,1%, doordat de kwartaalcijfers minder sterk waren dan gedacht. Met de belangrijke feestdagenperiode voor de deur neemt de post- en pakketbezorger de nodige maatregelen om straks de drukte aan te kunnen. Volgens topvrouw Herna Verhagen zal PostNL eind dit jaar weer dividend uit gaan keren. Beleggers hadden echter meer verwacht van de kwartaalresultaten.

Op de lokale markt schoot Kiadis Pharma 246% omhoog naar €5,07. De Franse farmaceut Sanofi wil het biotechnologiebedrijf overnemen voor €5,45 per aandeel. Het bestuur van Kiadis staat achter het bod.

Iedere ochtend meer relevant financieel nieuws gratis in je mail? Meld je hier aan voor de DFT Nieuwsbrief.