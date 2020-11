’Kalme start voor AEX’

Op het Damrak gaven PostNL, Corbion en Unibail-Rodamco-Westfield een kijkje in de boeken. Daarnaast bracht de Franse farmaceut Sanofi een bod uit op Kiadis Pharma.

Elders lieten de aandelenmarkten een verdeeld beeld zien. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 1,4% hoger dankzij meevallende bedrijfsresultaten. De Amerikaanse beurzen eindigden vrijdagavond echter 0,6% tot 2,5% lager. De techfondsen Apple (-5,6%), Amazon (-5,5%), Facebook (-6,3%) en Twitter (-21%) hadden het zwaar, omdat zij met hun kwartaalresultaten niet aan de hooggespannen verwachtingen voldeden. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting ruim 0,1% hoger.

In de strijd tegen het coronavirus gaat Engeland voor de tweede keer grotendeels op slot. De nieuwe lockdown gaat donderdag in en duurt tot 2 december. De Oostenrijkse regering kondigde ook een reeks beperkingen aan om het tij te keren. Ook grote delen van Portugal gaan weer deels op slot.

Unibail-Rodamco-Westfield waarschuwde in een handelsbericht dat de nieuwe maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, de prestaties en het resultaat van het vastgoedfonds kunnen raken in het vierde kwartaal. Het concern zag het in het derde kwartaal juist weer wat beter gaan, omdat in veel landen de coronarestricties werden verlicht.

Post- en pakketbezorger PostNL boekte ook in het derde kwartaal meer omzet. De groei was vooral te danken aan de pakketdivisie, die blijft profiteren van de coronacrisis. Met de belangrijke feestdagenperiode voor de deur neemt het bedrijf al de nodige maatregelen om straks de drukte aan te kunnen. Volgens topvrouw Herna Verhagen zal PostNL eind dit jaar weer dividend uit gaan keren.

Speciaalchemiebedrijf Corbion behaalde in de eerste negen maanden van 2020 een licht hogere omzet, met een sterkere stijging van het bedrijfsresultaat. Volgens het concern nam afgelopen kwartaal de invloed van de coronacrisis op de onderneming af, na een volatiel eerste halfjaar. Corbion handhaaft zijn verwachtingen voor heel dit jaar.

Sanofi wil biotechnologiebedrijf Kiadis Pharma overnemen voor €308 miljoen. Het bestuur van Kiadis staat achter het bod van de Franse farmaceut. Ook hebben fondsen die al iets meer dan 18% van Kiadis in handen hebben, toegezegd hun stukken aan te bieden.

Air France-KLM blijft eveneens in de schijnwerpers staan. Luchtvaartmaatschappij KLM slaagde er afgelopen weekend niet in van alle vakbonden toezeggingen te krijgen dat ze akkoord gaan met langere periodes van loonmatigingen. Die toezeggingen zijn nodig om het tweede deel van het steunpakket van de Nederlandse overheid te ontvangen.

De euro was 1,1639 dollar waard, tegenover 1,1651 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3,6 procent tot 34,51 dollar. Brentolie kostte 3,1 procent minder op 36,78 dollar per vat.

