Adverteerders haken af bij WK voetbal vrouwen

De ongunstige speeltijden lijken de Oranjevrouwen parten te spelen, constateert de Ster, die reclameruimte verkoopt voor de publieke omroep. De ’publieke’ zendt de wedstrijden via de NOS vroeg uit. De WK-duels in Australië en Nieuw-Zeeland zijn met name in de Nederlandse nacht en ochtend. Het Nederlands elftal speelt de groepswedstrijden de komende weken om 09.30 uur, 03.00 uur en 09.00 uur

Geen storm

„Het loopt nog geen storm”, zegt een Ster-woordvoerder. „We merken wel dat vrouwenvoetbal de afgelopen jaren meer is gaan leven, maar dit jaar zijn de speeltijden wat ongelukkig. Daardoor trekt het evenement relatief weinig kijkers, wat het ook minder interessant maakt voor adverteerders.”

Volgens Ster kan het wel nog gebeuren dat de ’hype’ in de loop van het toernooi aantrekt. „Een eerste wedstrijd is daarvoor heel bepalend.” Die speelt Oranje op zondag 23 juli, tegen Portugal. Het WK begint donderdag met wedstrijden van gastlanden Australië en Nieuw-Zeeland.

Niet in verhouding

Ook buiten de publieke omroep lijken er dit jaar nauwelijks WK-reclames te komen. Volgens tv-marketingorganisatie Screenforce loopt vrouwenvoetbal in dat opzicht nog ver achter op de sport bij de mannen. „Daar haken meer bedrijven in met een speciale campagne. Dat staat niet tot elkaar in verhouding”, weet directeur Michel van der Voort. Volgens hem blijft de aandacht voor het evenement grotendeels beperkt tot de publieke omroep.

Bedrijven laten weten dat zij voor dit WK inderdaad niet echt speciale tv-reclames hebben ontwikkeld, op KNVB-hoofdsponsor ING na. De bank vraagt met een campagne via televisie, online en sociale media ’aandacht voor de ongelijkheden en uitdagingen in het Nederlandse meisjes- en vrouwenvoetbal.’ KPN en Albert Heijn, ook vaste sponsoren van de KNVB, houden het bij een campagne via sociale media.

Grote adverteerders

Supermarktketens Lidl en Jumbo steken helemaal geen geld in speciale reclames rondom het komende WK. Zo zegt Lidl te hebben gekozen voor het EK voor mannen volgend jaar in Duitsland, terwijl Jumbo het voor dit jaar laat bij sponsoring van onder meer de Formule 1 en de wielerploeg in de Tour de France. Heineken laat weten geen reclame te maken rondom het wereldkampioenschap.