Rabobank bereikt akkoord over nieuwe cao

De FNV wilde zich niet vastleggen op de nieuwe afspraken. Voor de vakbond was de nullijn niet aanvaardbaar, bovendien kun je niet overzien hoe de economische ontwikkeling dan is, aldus Jan Paul Veenhuizen van FNV Bondgenoten. Met de steun van De Unie en het CNV is volgens de bank niettemin ,,een breed draagvlak gewaarborgd''.

Met de cao 2016 wordt de sobere lijn voortgezet. ,,Deze is nodig om bij te dragen aan de noodzakelijke kostenreductie bij onze bank. Daarnaast past het bij de behoefte die er maatschappelijk is om de lonen in de financiële sector te matigen'', lichtte Raymond van Hattem, hoofdonderhandelaar namens de Rabobank, toe.

Klantgedrag

De bank is vervroegd met de vakorganisaties in gesprek gegaan over de cao 2016. In het licht van de organisatieveranderingen die bij de Rabobank in gang zijn gezet, was er bij medewerkers behoefte aan duidelijkheid over het sociaal beleid na 2015, zegt de bank. ,,Met de verlenging van het sociaal plan bieden we als werkgever duidelijkheid voor de medewerkers die in 2016 boventallig worden'', aldus Van Hattem.

In 2016 moeten de kosten van de centrale organisatie van de Rabobank 220 miljoen lager zijn dan in 2013. Het veranderend klantgedrag (meer mobiel bankieren, minder kantoorbezoek) en slimmer inrichten van de bankorganisatie leidt tot een totaal verwacht verlies van 9260 banen in de periode 2013-2016.

Met vakorganisaties CNV, De Unie en FNV is ook een onderhandelingsresultaat bereikt over aanpassing van de lopende cao 2013-2015, vooral om de pensioenregeling per 1 januari 2015 in lijn te brengen met de fiscale wet- en regelgeving.