Brunel hard vooruit op afwachtende beurs

Rond 12.00 uur noteert de AEX-index 0,2% hoger op 695,2 punten. De AMX is vrijwel vlak op 1042,9 punten. De koersenborden in Londen (-0,3%) en Parijs (+0,2%) laten een verdeeld beeld zien, terwijl de beurs in Frankfurt bijna onveranderd is.

’Geest uit de fles bij de Fed’

Ondanks het aanvankelijke koersherstel blijven beleggers vandaag in de ban van de oplopende inflatie. Volgens vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) is de geest inmiddels ook uit de fles bij de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS. „De notulen van de Fed van woensdagavond laten zien dat de bestuurders begonnen zijn om over ’taperen’ na te denken. Dat is een belangrijke ommezwaai”, zegt Van Schie. „Ook de passage over inflatie is aangepast. Sommige Fed-bestuurders denken nu dat bepaalde factoren die de prijzen omhoog duwen tot volgend jaar kunnen aanhouden.”

Van Schie houdt er rekening mee dat de Fed mogelijk in augustus al een draai gaat maken en de snelheid zal verlagen waarmee de centrale bank obligaties opkoopt. Hij gaat er dan ook vanuit dat de rentestijgingen op de obligatiemarkt zullen aanhouden. Gezien deze ontwikkelingen verkiest de vermogensbeheerder waardeaandelen boven groeifondsen. Tevens heeft hij momenteel een voorkeur voor grondstoffen.

WW-aanvragen

De wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten, die vanmiddag naar buiten komen, geven mogelijk meer aanwijzingen over het tempo van het herstel van de Amerikaanse economie en de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid vormt naast de inflatie een belangrijke factor in het rentebeleid van de centrale bank.

De Amerikaanse beurzen sloten woensdag met lichte verliezen. Autofabrikant Tesla (-2,5%) was een opvallende daler. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting circa 0,5% lager.

De aandelenmarkten in Azië lieten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde licht hoger dankzij een sterke stijging van de Japanse export in april.

Cryptomarkten

De aandacht blijft ook uitgaan naar de ontwikkelingen op de cryptomarkten. Woensdag leidde de sterke schommelingen van cryptomunten als de bitcoin tot nervositeit, met name onder techinvesteerders. Bitcoin werd in korte tijd een vijfde meer waard, na een eerdere koersval van ruim 30%. De koers van de grootste digitale munt ter wereld noteert vanmiddag 2% lager op bijna $40.000.

Adyen aan kop, Arcelor onderop

In de AEX is betalingsdienstverlener Adyen (+2,5%) de koploper. Verlichtingsproducent Signify (+2,1%) ligt er eveneens opgewekt bij.

Prosus klimt 1,2%. De techinvesteerder profiteert van beter dan verwachte kwartaalresultaten van het Chinese internetbedrijf Tencent, waarin de van oorsprong Zuid-Afrikaanse onderneming een groot belang heeft.

Staalgigant ArcelorMittal (-1,4%) staat onderaan bij de hoofdfondsen. Winkelvastgoedfonds Unibail daalt 1,1%. De AEX wordt eveneens gedrukt door beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (-1%), die vandaag onder druk staat door de lagere olieprijs.

In de AMX is PostNL in trek. De pakjesbezorger mag 1,6% bijschrijven.

Kunstmestfabrikant OCI (-1,6%) is de grootste achterblijver bij de middelgrote fondsen. Bodemonderzoeker Fugro zakt 1,4%.

Brunel profiteert van hoger koersdoel

Smallcapfonds Brunel schiet 6,2% omhoog naar €11,24. ING verhoogde haar koersdoel voor de detacheerder van €14,25 naar €14,75 bij een ongewijzigd koopadvies.

