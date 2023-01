Bijl in vergadercultuur: verbod op woensdag, en ’stap uit grote appgroepen’

Alle terugkerende vergaderingen met meer dan twee mensen zijn geschrapt. Op woensdagen mag überhaupt niet meer worden vergaderd. En meetings met vijftig man of meer mogen alleen op donderdag worden gehouden, tijdens een van de zes aangewezen uren, en personeel mag er daarvan maar maximaal één moeten bijwonen. De medewerkers worden ook actief aangemoedigd om vergaderingen af te slaan en uit grote appgroepen met collega’s te stappen.

Bij het bedrijf werken wereldwijd zo’n negenduizend werknemers, nadat er vorig jaar ongeveer duizend werden ontslagen. Na snelle groei tijdens de coronacrisis moest er in 2022 weer bezuinigd worden. Er is ook een kantoor in Amsterdam.

Nee zeggen

„Het is veel makkelijker om verplichtingen toe te voegen dan ze te schrappen”, licht ceo Tobi Lutke toe. „Maar elke keer als je daar ja tegen zegt, zeg je nee tegen alle andere dingen die je in die tijd zou kunnen doen. Dat betekent dat ze steeds minder nieuwe dingen kunnen doen, en de kans steeds groter wordt dat er nooit eens iets verandert in een bedrijf.” „Bovendien”, voegt coo Kaz Nejatian daaraan toe , „is niemand hier komen werken voor de vergaderingen.”

Zeker nu veel mensen hybride werken, een mogelijkheid die alle medewerkers van Shopify sinds de pandemie hebben, wordt er extra tijd besteed aan vergaderen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat werknemers daar gemiddeld 18 uur per week kwijt zijn aan vergaderingen. Ook bijvoorbeeld Facebook-moederbedrijf Meta heeft om deze reden al een vergadervrije dag ingevoerd.

Tijd verspillen

Medewerkers zeggen slechts 14% van de vergaderingen af te slaan, terwijl zij eigenlijk nee zouden willen zeggen tegen 31%. Dat zij zoveel tijd verspillen in onbelangrijke vergaderingen kost het Amerikaanse bedrijfsleven naar schatting 100 miljoen dollar per jaar.