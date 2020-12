Honderden pakketpunten PostNL en DHL dicht

Het gaat daarbij om 50 eigen winkels en 350 franchisers. Audax laat weten dat het vooral de winkels van Bruna en The Reed Shop zijn die de deuren sluiten.

,,Het is absoluut onwerkbaar. klanten raken bij binnenkomst in de winkels gefrustreerd dat ze bijvoorbeeld geen ansichtkaart mogen kopen. Dat leidt tot woordenwisselingen en dus tot nare situaties”, aldus de woordvoerder.

Volgens Audax is het verder niet rendabel om de winkels op deze manier open te houden. ,,De kosten lopen door, denk aan het gas, water en licht. Het is een hele vervelende situatie voor onze klanten. We hebben het kabinet een brandbrief gestuurd om de winkels weer te kunnen openen, maar daar is geen antwoord op gekomen.”

’Vervelend’

PostNL meldt in een reactie dat ze de keuze van de ondernemers respecteert. Het postbedrijf kampt met achterstanden, als gevolg van drukte als gevolg van de coronacrisis. De lockdown komt daar nog bovenop. Er wordt momenteel zo veel besteld, dat niet alle pakketjes bij de webshops meegenomen kunnen worden.

PostNL heeft afspraken met winkels over hoeveel pakketjes men aan kan bieden. „Wij bezorgen de meeste pakketjes aan huis, dus voor ons zal het niet veel verschil maken. Voor klanten kan het natuurlijk wel vervelend zijn”, zegt een woordvoerder. Ongeveer 80% van de pakketjes wordt aan huis bezorgd. DHL was niet voor commentaar bereikbaar.

