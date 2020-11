Voormalig Google-topman koopt nationaliteit in belastingparadijs Cyprus

Schmidt heeft gebruikgemaakt van het omstreden programma waarbij vermogende mensen de nationaliteit van Cyprus kunnen kopen. De eilandstaat heeft onlangs aangekondigd daarmee te stoppen.

Schmidt is nog altijd een van de grootste aandeelhouders in Google en is 15 miljard dollar waard. Zijn vrouw en dochter hebben ook toestemming gekregen om de Cypriotische nationaliteit te krijgen.

Investering van €2 miljoen

Het omstreden programma van Cyprus hield in dat rijken zo'n €2 miljoen moesten investeren in Cyprus, meestal in de vorm van vastgoed. In ruil daarvoor kregen ze dan een paspoort. Dat kan het makkelijker maken om binnen de Europese Unie te reizen. Het gunstige belastingklimaat in Cyprus speelt ook mee al moeten Amerikanen hun Amerikaanse nationaliteit opgeven om in eigen land niet meer aangeslagen te worden.

In zijn tijd bij Google was Schmidt een groot voorstander van het optimaal gebruikmaken van belastingvoordelen die regeringen het bedrijf boden. Daardoor betaalde Google relatief weinig belasting, wat de laatste jaren steeds meer kritiek oplevert.