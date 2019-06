’ING ziet enkele risico’s bij PostNL’

Volgens ING is de schuld van PostNL hoger dan geraamd. Ook de investeringen in de pakketdivisie van het bedrijf pakken hoger uit. Verder blijven de opbrengsten van afgestoten onderdelen wat achter. Al met al reden om de verwachting van de beurswaarde van het bedrijf iets te temperen.

PostNL bestempelde tijdens een Capital Markets Day begin mei de jaren 2019 en 2020 als tussenjaren. ING wijst er op dat sinds die CMD de beurswaarde van het bedrijf met een derde is gedaald. De kenners menen dat op de financiële markten ietwat overdreven is gereageerd op de plannen. Voor geduldige investeerders is dit een goed moment om in te stappen, aldus ING. De bank wijst onder meer op de te verwachte volume- en omzetgroei bij PostNL. Ook zullen de marges bij het bedrijf verbeteren.

Het aandeel PostNL noteerde maandag omstreeks 10.05 uur 0,4 procent hoger op 1,51 euro.