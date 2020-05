'Justitie in VS bereidt rechtszaak tegen Google voor'

De rechtszaken worden volgens de zakenkrant zowel op federaal niveau als door openbaar aanklagers van afzonderlijke staten voorbereid. Zij onderzoeken de machtspositie van Google al langer. De eerste aanklachten zouden deze zomer kunnen worden ingediend door het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Veel van het voorbereidende onderzoek richtte zich volgens The Wall Street Journal op de dominantie van de zoekmachinegigant op de online advertentiemarkt. Voor iedere stap in het proces voor het publiceren van onlinereclame levert Google de dominantie technologie. Aanklagers van het ministerie van Justitie zouden ook bewijzen hebben dat Google in bredere zin de concurrentie dwarsboomt.

Google kreeg van de Europese Unie al meerdere miljardenboetes in mededingingszaken. Vorig jaar legde de Europese Commissie het Amerikaanse bedrijf een boete van 1,5 miljard op, omdat de onderneming andere websites in contracten verbood advertenties van concurrerende zoekmachines te plaatsen. In 2018 kreeg Google een Europese recordboete van ruim 4,3 miljard euro wegens oneerlijke concurrentie met het mobiele besturingssysteem Android.