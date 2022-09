Doorsnee Nederlander verbruikt veel meer dan energieprijsplafond

Zoals het er nu uitziet, wordt het energieplafond vastgesteld op 2400 kilowattuur stroom en 1200 kuub gas. Wat gas betreft zitten veel Nederlanders nog wel in de buurt van het plafond. Ruim 57% verbruikt niet meer dan 1500 kuub per jaar, terwijl 20% boven de 2000 kuub uitkomt.

Voor elektriciteit ligt dat anders. Slechts 15% van de huishoudens verbruikt tussen de 2000 en 2500 kWh, waarbinnen het prijsplafond valt. Bijna 74% verbruikt echter meer dan 2500 kWh, waarbij 18% zelfs meer dan 5000 kWh verbruikt. Dat is het dubbele van de plafondwaarde.

Slimme meter

Volgens een woordvoerder van Zonneplan is het maar de vraag in hoeverre huishoudens zich hiervan bewust zijn. „Veel Nederlanders zien pas hoeveel ze verbruikt hebben als ze aan het eind van het jaar de eindafrekening ontvangen. En dan is het nog maar de vraag hoeveel van ons daar überhaupt naar kijken.” De slimme meter kan uitkomst bieden: 83% van de huishoudens heeft er inmiddels eentje. „Als je die kunt uitlezen en op je telefoon kunt zien hoeveel een dagje thuiswerken of een lange douchebeurt je heeft gekost, realiseer je je pas dat het tijd is om te gaan besparen”, aldus Breukelman.