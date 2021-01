Hogere prijzen en wederuitvoer redden landbouwexport

Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen Economic Research (WUR) in opdracht van ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De exportwaarde is in 2020 uitgekomen in €95,6 miljard, 1% meer dan in 2019.

CBS en de economen van Wageningen Universiteit verwachten dat Nederland in 2020 naar schatting €41,9 miljard aan exportverdiensten overhoudt.

Bekijk ook: Corona snijdt diep in boereninkomen

Inclusief landbouwgerelateerde spullen zoals machines voor de agrarische industrie en voedingsmiddelenindustrie komen de totale exportwaarde op €105,4 miljard en de verdiensten op €46,1 miljard.

Wederuitvoer

Exportwaarde van Nederlandse producten daalde ruim een half procentje tot €68,3 miljard. De waarde van de wederuitvoer, dus buitenlandse producten die via Nederland hun eindbestemming vinden, is met 5,1% gestegen.

Onze bloemen, planten, bloembollen en boomkwekerijproducten zijn de belangrijkste exportproducten. De uitvoerwaarde kwam uit op €9,5 miljard, een fractie meer dan in 2019.

Vleesexport daalt

Vlees, na sierteelt het grootste exportproduct in waarde, kon minder makkelijk zijn weg vinden naar de buitenlandse klant. De exportwaarde daalde van €9 miljard in 2019 tot €8,7 miljard afgelopen jaar.

Vlees vond in 2020 moeilijker zijn weg naar de buitenlandse klant. Ⓒ ANP/HH

Duitsland is met een aandeel van maar liefst 26% in de totale exportwaarde verreweg de belangrijkste handelspartner van de Nederlandse agrarische sector. De waarde van de uitvoer naar de oosterburen steeg in 2020 met 4% naar €24,6 miljard.

België, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk volgen Duitsland als belangrijkste uitvoerlanden. De export naar al deze landen is afgelopen jaar gekrompen.

De exportwaarde van landbouwgerelateerde daalde met 0,6%. We verkochten minder machines en meststoffen aan het buitenland. De exportwaarde van meststoffen daalde zelfs 9%.

Daar staat tegenover de exportwaarde van kasmaterialen met 19% steeg tot €1,8 miljard, waarmee de kassenbouw de leveranciers van machines voor de voedingsmiddelenindustrie bijna evenaart.

Overigens benadrukken de rekenmeesters van CBS en WUR dat de cijfers nog een raming zijn. De raming is door de coronacrisis ook nog eens extra onzeker.