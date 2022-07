Premium Het beste van De Telegraaf

’Betere isolatie maakt woning snel €35.000 meer waard’

Door Pieter van Erven Dorens

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Toen de woningmarkt nog zwaar oververhit was, maakte het voor de verkoopbaarheid weinig uit of een woning een goed of slecht energielabel had. Sinds de afkoeling van de woningmarkt en de stijging van de energieprijzen telt isolatie en duurzaamheid voor kopers zwaarder, blijkt uit onderzoek in de database van makelaarsorganisatie NVM.