Beursblog: Shell en Adyen voorop in positieve AEX

Optimisme op de beurs lijkt door te zetten na de verkiezingsuitslag in Duitsland. Ⓒ ANP/HH AEX 793.31 0.24 %

Amsterdam - Beurzen in Europa zijn met winst van start gegaan. Shell leidt in de AEX met Adyen. Beleggers verwerken de gevolgen van de verkiezingswinst van de SPD in de grootste economie van Europa. Tegelijkertijd spelen de energiecrisis en details van de poging tot redding van projectontwikkelaar Evergrande in China een rol.