Beursblog: winst AEX slaat om in verlies op zwakke tech-aandelen

Video

Dilan Yesilgöz: 'Ik schrok van interview Mona Keijzer'

Demissionair staatssecretaris van Economische zaken Dilan Yesilgöz is geschrokken van het interview dat demissionair staatssecretaris Mona Keijzer gaf aan de Telegraaf. Dit vertelt ze in het programma WNL op Zondag. In het interview uitte Keijzer haar onbegrip over het coronatoegangsbewijs, hierop w...