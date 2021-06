Een op vijf voelt druk om altijd bereikbaar te zijn

Dat blijkt uit een enquête door hr-dienstverlener Visma | Raet onder ruim duizend Nederlandse werknemers.

Mail beantwoorden

Maar liefst 69% van die werknemers geeft aan ook op dagen dat zij officieel vrij zijn, hun werkmail te checken. Bijna een kwart, 24%, zegt dat hun werkgever het verwacht dat zij zakelijke mailtjes en telefoontjes beantwoorden, ook buiten werktijd. Slechts 15% van de werknemers verwacht dit overigens zelf van collega’s.

In bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje, Italië en België hebben werknemers officieel het recht om onbereikbaar te zijn. Ook in de Tweede Kamer en het Europees Parlement zijn hier voorstellen voor ingediend. In enkele cao’s is het recht al opgenomen. Het recht op onbereikbaarheid moet de scheiding tussen werk en privé beschermen en zo mentale overbelasting voorkomen.