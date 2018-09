Wall Street blijft dicht bij records

De Dow sloot 0,1 procent lager op 17.366,24 punten. De S&P 500 sloot nagenoeg onveranderd op 2017,81 punten en de Nasdaq won 0,2 procent tot 4638,91 punten.

Een grotere bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie werd gezien als bewijs dat de economie van de VS aan kracht wint. De inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid weergeeft, steeg van 56,6 in september tot 59 in oktober. Die stand, die in augustus ook werd bereikt, is de hoogste sinds maart 2011.

Cijfers

Kwartaalcijfers uit het bedrijfsleven kunnen in de loop van de week ook aantonen dat de Amerikaanse economie er goed voorstaat. Onder meer verzekeraar American International Group, mediagigant Time Warner en entertainmentreus Walt Disney openen hun boeken.

Overnamenieuws zorgde maandag voor een paar uitblinkers. Geneesmiddelenproducent Covance (plus 25,9 procent) ontving een overnamebod ter waarde van 5,6 miljard dollar van LabCorp (min 7,4 procent), dat tientallen laboratoria in de VS bezit. Sapient werd 42 procent meer waard nadat het Franse advies- en communicatiebureau Publicis (min 3,4 procent) een bod van 3,7 miljard had uitgebracht op de eigenaar van een toonaangevend advertentiebureau voor de digitale markt.

Olieprijs

Bedrijven uit de energiesector hadden last van een daling van de olieprijs. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,8 procent tot 78,26 dollar, het laagste peil in meer dan 3 jaar. De daling volgde op het besluit van Saoedi-Arabië om de kostprijs voor Amerikaanse afnemers te verlagen met het oog op de fors gestegen productie in de VS. De kostprijzen voor Aziatische en Europese afnemers werden juist verhoogd. ExxonMobil, 's werelds grootste beursgenoteerde olieconcern, leverde 1,5 procent in.

Brentolie werd 2 procent goedkoper en kostte 84,16 dollar per vat. De euro was 1,2490 dollar waard, tegen 1,2488 dollar bij het slot van de Europese beurzen.