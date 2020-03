ECB-vergadering wordt teleconferentie

De hoogste bestuurders van de centrale banken van Italië, Estland, Letland en Litouwen zullen inbellen tijdens de vergadering.

Directeur van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot zal de vergadering bijwonen, laat een DNB-woordvoerder weten. Knot reist per auto naar Frankfurt af. „Dat doet hij meestal niet, maar deze keer wel uit veiligheidsoverwegingen.” Knot is niet de enige die de auto verkiest boven het vliegtuig of ander vervoer. Ook zijn Slowaakse ambtsgenoot rijdt naar Frankfurt.

Volgens ingewijden moeten sommige andere centralebankpresidenten nog beslissen of zij de vergadering bijwonen. Maandag bleek dat een ECB-medewerker met het coronavirus is besmet. Daarop zijn honderd collega’s die in de buurt van de medewerker hebben gewerkt, gesommeerd om thuis te werken.

De ogen van veel investeerders zijn vanaf woensdag twee dagen lang op Frankfurt gericht. De ECB beraadt zich niet alleen op een reactie op het coronavirus, maar ook op het olieconflict tussen Saoedi-Arabië en Rusland.