’Beleggers onderschatten economische impact’

Ook in de door Goede Vrijdag verkorte afgelopen week schoten de beurskoersen omhoog. De Amsterdamse beursgraadmeter AEX won bijna 8% en staat nu 30% hoger dan het dieptepunt van een maand geleden. Berichten over het afnemende aantal doden in onder meer Italië en Spanje en de afvlakkende groei in de VS in combinatie met nieuws dat diverse overheden overwegen de strenge lockdowns te versoepelen, zetten beleggers aan om massaal aandelen te kopen.

„Ik ben wel bang dat beleggers de economische impact van de coronacrisis onderschatten”, merkt Van Zeijl op. Diverse banken en vermogensbeheerders hebben inmiddels een schatting gemaakt en die zijn niet mis. Zo voorspelde de Amerikaanse zakenbank JP Morgan Chase onlangs nog een economische krimp van 14% voor de VS en van 22% voor Europa in het tweede kwartaal. De Rabobank kwam donderdag ook met sombere prognoses.

De meeste economen verwachten dat er vanaf het tweede halfjaar economisch herstel plaatsvindt, maar Van Zeijl heeft zo zijn twijfels. „In het beste geval vindt een V-vormig herstel plaats. Wij denken wel dat de beperkende overheidsmaatregelen slechts geleidelijk worden afgebouwd. Zolang er geen vaccin is, en dat komt er op zijn vroegst begin volgend jaar, blijven er nog beperkingen.”

Ook het akkoord tussen onder meer Saoedi-Arabië en Rusland om de olieproductie te verlagen, kan het sentiment volgens hem gaan drukken. „De voorwaardelijkheid is een probleem. Mexico wil niet meedoen en de VS is terughoudend, waardoor het risico bestaat dat de deal klapt. Je zag dit ook terug in de terugval van de olieprijzen. Vooral het inmiddels voor 16% in de AEX wegende Shell kan hiervan last ondervinden.”

Hoewel enkele bedrijven recent al met tussentijdse rapportages kwamen, barst het kwartaalcijferseizoen komende week echt goed los. Zeker in Europa was de coronacrisis in maart al voelbaar, waardoor nogal wat bedrijven stevige winstdalingen of zelfs verliezen zullen rapporteren. De vraag blijft daarnaast in hoeverre ze in hun prognoses verder gaan dan erop te wijzen dat de onzekerheid groot is.

Agenda

Maandag 13 april (Tweede Paasdag)

(01.00 Aziatische beurzen zijn open)

09.00 Meeste Europese beurzen gesloten

(15.30 Amerikaanse beurzen zijn open)

Dinsdag

03.00 China: Import en export (maart)

06.30 CBS: Faillissementen (maart)

07.00 Kwartaalcijfers Fagron

12.00 VS: vertrouwen mkb

13.00 VS: Kwartaalcijfers Johnson & Johnson, JP Morgan Chase, Wells Fargo

14.00 Aandeelhoudersvergadering PostNL

Woensdag

06.30 NL: Detailhandelsverkopen

07.00 Resultaten ASMl, TomTom

10.00 IEA: olierapport

14.00 VS: Resultaten Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America

14.30 VS: Detailhandelsverkopen

15.15 VS: Industriële productie

16.00 VS: Vertrouwen huizenbouwers

20.00 VS: Beige Book Fed

Donderdag

06.30 NL: Werkloosheid

07.00 NSI, RoodMicrotec

11.00 EU: Industriële productie

14.00 VS: Resultaten BlackRock, Bank of New York Mellon, Honeywell

14.30 VS: Wekelijkse steunaanvragen, woningbouw

Vrijdag

10.00 Aandeelhoudersvergadering NIBC

10.00 EU: Consumentenprijsindex (maart)

13.00 Kwartaalcijfers Schlumberger

14.00 Voorjaarsbijeenkomst IMF en Wereldbank (zaterdag en zondag ook)