Gazprom spekt Kremlin na recordwinst door hoge gasprijs

Sinds de oorlog die president Poetin op 24 februari dit jaar in Oekraïne is begonnen, is de gasprijs over in Europa ruim verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar.

De nettowinst over de laatste zes maanden kwam uit op €45 miljard, zo’n 2,5 biljoen roebel. De raad van bestuur van Gazprom keurde vrijdag een voorgesteld record interim-dividend van 51,03 roebel per aandeel goed, iets minder dan een euro per aandeel. Aandeelhouders stemden ruim in.

Het bestuur rept van „recordinkomsten en recordwinst” ondanks de sanctiedruk. Het vermijdt vrijdag een concrete verwijzing naar de oorlog, plaatsvervangend ceo Famil Sadygov spreekt van een ’ongunstige externe omgeving’. „De winst is meer dan de totale winst van de Gazprom Group over de twee jaren ervoor”, aldus het bestuur.

Blokkade

De Russische staat is voor 49,3% aandeelhouder van Gazprom, maar heeft via andere bedrijven ook een belang en controleert zo het bestuur. Maar ook Amerikaanse fondsen als Vanguard (1,6%) en BlackRock (1,2%) hebben volgens Bloomberg-data een belang in het bedrijf zetelend in St. Petersburg, en profiteren, evenals het Noorse staatsfonds Norges (0,9%).

Kort na de inval blokkeerde Duitsland de invoer van Russisch gas via de pijpleiding Nord Stream 2. Rusland op zijn beurt beperkte de toevoer van gas naar Europa. Dat was voor zijn gas voor 40% afhankelijk van Gazprom. Inmiddels is de Europese import nog krap 9%.

Dankzij de extreme prijsstijging op de internationale gasmarkt, profiteert de Russische staatskas financieel nu ook bij veel minder toelevering van zijn gas.

Aandeel verzwakt

„Dat is niet alleen 2,6 keer zoveel als het bedrag in 2021 maar ook meer dan de totale winst van de Gazprom Group over de twee jaren ervoor”, aldus Sadygov.

Het aandeel Gazprom presteert overigens veel minder, dit jaar staat het op de Russische beurs 39% lager. De gasprijs zakt vrijdag 8% tot €187 per megawattuur.