ING verwacht solide volumegroei Heineken

Voor Europa verwacht ING mindere resultaten, vooral door het slechte zomerweer dit jaar in vergelijking met een jaar eerder. Dat zal vooral zijn weerslag hebben gehad op de resultaten in Nederland, Spanje, Frankrijk en Polen. De stijgende verkopen in Italië, Griekenland en Oostenrijk zullen dit negatieve effect maar deels teniet doen, zo verwacht de bank.

In Rusland voorziet ING een verdere opleving voor Heineken. Ook in landen als Ethiopië, Zuid-Afrika, Mexico en Ivoorkust zullen de verkopen in de lift zitten. In China is net als in Europa sprake van een moeizame vergelijkingsbasis. Vooral A-merken zullen de resultaten in Brazilië een impuls zullen geven.

Sterke euro

Verder zal Heineken in de nabije toekomst meer last gaan hebben van negatieve wisselkoerseffecten. ING raamt de impact daarvan volgend jaar op 84 miljoen euro.

De bierverkopen van Heineken vielen in de eerste jaarhelft hoger uit dan kenners voorzagen. Dat zorgde er ook voor dat de omzet en de winst hoger uitvielen dan waar rekening mee werd gehouden.