Wie de laars past: Brabantse schoenfabrikant zet grote stap in VS

Dat JJ Footwear laarzen aanbiedt van heel smal tot heel breed is volgens directeur Carl van der Putten de redding van het bedrijf. Ⓒ Foto Rias Immink

Waalwijk - Dat de schoenenindustrie geen makkelijke branche is, kreeg JJ Footwear-directeur Carl van der Putten met de paplepel ingegoten. Hij had ook nooit de ambitie om de Drunense schoenfabriek van zijn vader over te nemen. Tot het bedrijf in serieuze problemen kwam en hij kansen zag het tij te keren.