Verpleger en juf kunnen nu duurder huis kopen

Een koophuis komt voor werkenden in onderwijs en zorg iets dichterbij. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Amsterdam - Was een koophuis in december nog onbereikbaar? Misschien kan het in het nieuwe jaar wél. Mensen die werken in bijvoorbeeld het onderwijs of de zorg hebben tussen de 4 en 5% loonsverhoging gekregen. Dat scheelt tienduizenden euro’s aan hypotheek.