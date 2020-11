’Ik moet in thuisquarantaine, krijg ik nog wel salaris?’

Een werkgever mag je verplichten te werken in thuisquarantaine, ook als je andere werkzaamheden moet verrichten dan normaal. Ⓒ Foto HH

Amsterdam - Wie in contact is geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus, of wie in een oranje gebied is geweest, moet tien dagen in thuisquarantaine. Maar wat voor gevolgen heeft dat voor je werk? Arbeidsrechtadvocaat Hans Kamerbeek geeft antwoord op vragen.