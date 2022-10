Hongaarse ambassadeur even minder populair

Premium Financieel

Hoe voeden we straks tien miljard mensen? ’Boeren kunnen verschil maken’

Bayer gaat nog meer inzetten op innovatie en digitalisering. De fabrikant van zaden en onkruidverdelger bereidt zich voor op aangescherpte gewasbeschermingsmiddelen in Europa in 2030 en het voeden van 10 miljard monden. „Onze innovatie is afgelopen tien jaar compleet veranderd.”